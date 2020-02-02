İzmir ve Muğla 1’inci kademe gelişmiş iller arasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları tarafından yapılan SEGE-2017 araştırmasına göre, sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa, Eskişehir, Muğla ve Tekirdağ birinci kademe gelişmiş iller arasında yer alıyor.

Altıncı kademe gelişmişlik düzeyinde ise sırasıyla Adıyaman, Ardahan, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Bingöl, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Van, Hakkâri, Muş, Ağrı ve Şırnak bulunuyor. Hükümet, Türkiye'nin kalkınmasında, bölgelerin her birinin katkısını, imkânları ölçüsünde maksimize etmek amacı çerçevesinde bölgesel gelişme politikaları ile bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak refahın ülke geneline daha dengeli yayılmasını hedefliyor. İl ve bölgelerin göreceli sıralamaları dikkate alınarak kalkınma politikalarının daha sağlam bir zemine oturması amacıyla oluşturulan SEGE-2017 çalışmasına göre iller 6 kademede kategorize ediliyor.

1'INCİ VE 2'NCİ KADEME

Son SEGE raporu olan SEGE-2017'ye göre, birinci ve ikinci gelişmişlik kademesinde yoğunlukla Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesinden iller yer ediniyor. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Karabük de ikinci derece iller arasında yer almasıyla dikkat çekiyor. Orta derece gelişmişliği temsil eden üçüncü, dördüncü ve beşinci gelişmişlik kademelerinde ağırlıklı olarak İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden iller bulunuyor. İç Ege'de yer alan Uşak Kütahya ve Afyonkarahisar da bu grupta yer buluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller de yoğunluklu olarak altıncı gelişmişlik kademesinde yer alıyor.

BETÜL USTA/ANKARA