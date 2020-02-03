Altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 3 Şubat Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da,cuma kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Şubat Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 304,00 TL
SATIŞ: 304,07 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 487,44 TL
SATIŞ: 498,47 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 971,84 TL
SATIŞ: 996,94 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.949,78 TL
SATIŞ: 1.987,79 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.021,00 TL
SATIŞ: 2.051,00 TL
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