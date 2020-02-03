Bakım merkezlerine puanla teşvik verilecek

Yeni genelgeyle A Plus yaşlı ve engelli bakım merkezlerine primden vergiye her alanda teşvik verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk, hizmette kalite çıtasının yükseleceğini söyledi

HÜKÜMET, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın engellilere ve yaşlılara destekte kalite çıtasının yükseltilmesi konusunda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda önemli bir adım daha atıyor. Başkan Erdoğan, 2020 yılını "erişebilirlik" yılı ilan ederken, bugün yayınlanacak genelgeyle A Plus bakım merkezlerine primden vergiye her alanda teşviklerde öncelik sağlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'nin bakım merkezlerinde kalite yılı olacağını belirterek, "Engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim için çok önemli. Hem bakım hizmetlerimiz hem de huzurevlerimiz var. Bakım merkezleri için belli standartlar oluşturduk. Bakım merkezlerine kalite puanı ile teşvik gelecek. Farklı teşviklerle destekleyeceğiz" dedi.

DEĞERLENDİRME PLANI

Bakan Selçuk, dün katıldığı bir televizyon programında bugün yayınlanacak genelgeye ilişkin ipuçları verdi. Bakan Selçuk, huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinin uymaları gereken standartları oluşturduklarını belirterek, "Bu standartlara uydukları sürece de bir değerlendirme puanları olacak ve bunun ışığında da bir teşvik mekanizması uygulanacak. Amacımız huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizin kalite çıtasının daha üste çıkarılması" diye konuştu. Türkiye nüfusunun yüzde 9'unun 65 yaş üzerinde olduğunu anımsatan Bakan Selçuk, "Engelli oranımız yüzde 6.8. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Son 18 yılda nicelik olarak engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarımıza büyük bir ivme kazandırdık" değerlendirmesini yaptı.



HER İLE BAKIM MERKEZİ

Bakan Selçuk, hem engelli bakım kuruluşları hem de huzur evi sayısının arttığını anımsatarak, "Bu yıl ücretsiz kuruluşlarımızda engelli kardeşlerimizi bırakma sürelerini 30 günden 45 güne çıkarttık. Gündüzlü bakım merkezi sayımızı da son iki senede 10 iken 72 sayısına ulaştırdık. İsteğimiz her ilimizde bir gündüzlü bakım merkezimiz ya da birimimizin oluşması noktasında. Yaşlı huzurevlerimizin keza aynı şekilde sayısını artırdık" diye konuştu.



EYT AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, programda emeklilikte yaşa takılanlar konusuna ilişkin soruları yanıtlarken, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi. Selçuk, "Emeklilik aylığı süremiz diğer ülkelerden yüksek. Temel sebep esasında EYT'den emekli edildiklerini düşündükleri zaman tekrar çalışmak istiyorlar. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. EYT'nin bize göstermiş olduğu şey emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız var" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ