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Bayındır’da çiçekçiliği daha da geliştireceğiz

Bayındır’da çiçekçiliği daha da geliştireceğiz
Giriş Tarihi: 3.2.2020

ALMANYA 'nda Bayındırlı üreticilerin stantlarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Bayındır'ın Başkanı Uğur Demirezen "Dünyaya açılan Bayındırlı çiçek üreticilerimiz ile gurur duyuyoruz" dedi.

ALMANYA Essen Süs Bitkileri Fuarı'nda Bayındırlı üreticilerin stantlarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen "Dünyaya açılan Bayındırlı çiçek üreticilerimiz ile gurur duyuyoruz" dedi. İlçede çiçekçilik ve süs bitkileri pazarını daha da geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Demirezen, "Avrupa'daki sektör fuarları önemsiyoruz. Fuarda atacağımız adımları görüştük" dedi.

NADİR UYSAL

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