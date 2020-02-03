“Bölgemizin bekçileriyiz”

Oda Başkanı Çetin, “Vatandaşların en kolay ulaşabildiği kişileriz. En büyük sıkıntımız ruhsatsız, kayıt dışı çalışan mekanlar. Yerel yönetimlerden bu kesime göz yummamalarını istiyoruz” dedi

SEKTÖRÜN SESİ - TOLGA TEKİN

Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin, Manisa'da 800 civarında kahvehane, çay ocağı, kafeterya, çay bahçesi gibi meslek kuruluşunun bulunduğunu söyledi. Başkan Çetin, en büyük sıkıntılarının meslek harici faaliyetler olduğunu vurguladı. Oda Başkanı Çetin, "Herkes bizim işimizi yapmaya çalışıyor. Tabii ki yerel yönetimlerin denetiminde olan işyerleriyiz biz. Yerel yönetimlerden ricamız bizim ekmeğimize saygı gösterilsin. Bizim işimizi gayri resmi olarak, korsan olarak yapan işletmelere de göz yumulmamasını istiyoruz. Şu anda o tür işletmeler bizim kahveci esnafımızın ekmeğini, emeğini çalıyorlar. Ruhsat harici faaliyetlerin hepsi kayıt dışıdır. Bunlarla mücadele etmek yerel yönetimlerin öncelikli görevidir. Kahveci esnafına sahip çıkılmasını rica ediyorum" dedi.

FİYATLAR GÖRÜLMELİ

Her tüketicinin fiyat tarifesini görme hakkının bulunduğunu kaydeden Çetin, "Genellikle bizim mekanlarda fiyat tarifeleri vardır ama diğer mekanlarda vatandaşlarımız mekana girdiğinde ürünün ne kadar olduğunu göremiyor. Yasa gereği bunların kapı önünde, müşterilerin görebileceği şekilde bulundurulması gerekiyor. Mekanlarımız güvenlidir. Huzurlu ortamlarımız var. Havalandırma ve ısıtma sorunları yok. Herkes kendi evi gibi gelip rahat edebilir" ifadelerini kullandı. "Mahallelerde komşularımızın ihtiyaç duyduğu anda en yakın ulaşabildiği kişileriz biz" diyen Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "Mekanlarımız hemen hemen 20 saat açık. Vatandaşlarımız en kısa sürede yardım alabilmektedir. Bizler bölgelerimizin bekçisi olduğumuz için bizlere de destek versinler. Manisa sıcak iklim kuşağında olduğu için yazları kapı önlerinde mekanın elverdiği ölçüde 60 santimlik bir işgaliye istiyoruz yerel yönetimlerden. Çünkü sigara yasağından dolayı kapı önlerindeki yığılmaları önlemek için çevreye rahatsızlık vermemek için bir sıra sandalyenin uygun olacağını düşünüyoruz."



KADINLAR MESLEĞİ GÜZELLEŞTİRDİ

100'den fazla kadın üyenin odaya kayıtlı olduğunu ifade eden Çetin, "Kadınların bu mesleğe el atması iyi oldu. Kadın üyeler mesleğimizi güzelleştirdi" dedi.



MEKANLARIMIZIN BEREKET ONLAR

ÜYELERİN faaliyetlerini yürütebilmeleri için sıkıntılara girdiğinin altını çizen Başkan Çetin, "Genç nesiller artık kahvehaneleri değil de cafeleri tercih ediyor. Bu mekanlar onlara daha çok hitap ediyor olabilir. Ama bizler de kahvehane işletmecileri olarak bir sosyal görev yapıyoruz. Mahallemizin, bölgemizin hem bekçileriyiz hem de emekli büyüklerimizin barınağıyız. Onlar mekanlarımızın bereketidir. Onlara ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz"diye konuştu. Çetin şunları söyledi: "Tabii bizim yaptığımız bu işi zincir kafeler veya büyük kafeteryalar yapamaz. Hem fiyatları yüksek, hem de mecburi almaları gereken servisler var." İşyerlerinin açılmasında kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini ifade eden Dernek Başkanı Çetin, "Bitişik durumdaki ya da yönetmelik gereği kahvehanelerin okulların 100 metre uzağında olması gerektiği hususuna dikkat edilmeli. Bunların daha iyi incelenip ruhsatlandırma aşamasında takibinin yapılmasını istiyoruz."

CÜNEYT HASÇELİK