Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak’ta 51,3 oldu. 2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020‘ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI'ın (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 olduğunu açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...