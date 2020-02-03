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geçen yıl 237 yarış tayı sattı

TİGEM geçen yıl 237 yarış tayı sattı
Giriş Tarihi: 3.2.2020

TARIM ve , 'nün () 2019'da toplam 237 tay satışından 22 milyon 981 bin lira satış geliriyle son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde ettiğini bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2019'da toplam 237 tay satışından 22 milyon 981 bin lira satış geliriyle son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde ettiğini bildirdi. Pakdemirli, TİGEM'in yetiştirdiği atların bu zamana kadar, yarış otoritesi tarafından dağıtılan toplam prim ve ikramiyelerin yüzde 33'ünü kazandığını vurguladı.
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