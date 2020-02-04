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ne kadar? Euro ne kadar? 4 Şubat ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Şubat döviz kuru...

04.02.2020, 09:21

ve euro bugün ne kadar? Dün yatay seyrederek 5,9847'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki gelişmeleri araştırıyor. İşte 4 Şubat Salı ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9860 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6230 lira olmuştu. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. İşte 4 Şubat Salı döviz kuru...

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