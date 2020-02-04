Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Şubat döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dün yatay seyrederek 5,9847'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki gelişmeleri araştırıyor. İşte 4 Şubat Salı döviz kuru...