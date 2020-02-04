Emeklinin yüzü bu yıl gülecek! 2020'de emeklilerin promosyon ve ikramiye gelirleri ne kadar olacak?

Bu yıl emekliler promosyon ve ikramiye ile 3 bin 250 liraya varan ek gelire kavuşacak. İkinci promosyonlar ay sonundan itibaren, ikramiye ise Mayıs ve Temmuz’da ödenecek. İşte emeklilerin 2020 ek gelir takvimi...

Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 3 bin 350 liraya varan ödeme girecek. Emeklilerin çoğu için 2020 promosyon yılı olacak.



Promosyon SGK'nın Şubat 2017'de bankalarla imzaladığı protokolle başlamış, emeklilerin büyük bölümü Mart 2017'den itibaren ödeme almıştı. Bu ayın sonundan itibaren emeklilere, ikinci promosyonları ödenmeye başlayacak.

Emekliler taahhüt süresi dolar dolmaz, bankasını seçip promosyonunu alacak. Hem taban promosyon tutarlarında artış yapılması hem de bankaların kampanyalarının da hareketlenmesi bekleniyor.

Bankaların promosyon tutarı bin 250 liraya kadar yükselirken, emekli müşteri getirenlere de ödeme yapılıyor.Emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ancak emekliler, ikramiyeye 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisini taşıyor.

İkramiye, enflasyon zammı olursa bin 118, yeniden değerleme artışı yapılırsa bin 225 lira olacak. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihleri Aile Bakanlığı açıklayacak.