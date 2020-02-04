Güçlü bir başlangıç yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümenin öncü göstergesi Satın Alma Yöneticileri endeksinin ocakta 51,3 olduğunu belirterek, 2020'ye güçlü bir başlangıç yapıldığını söyledi.