Güçlü bir başlangıç yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümenin öncü göstergesi Satın Alma Yöneticileri endeksinin ocakta 51,3 olduğunu belirterek, 2020'ye güçlü bir başlangıç yapıldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin Ocak'ta 51,3'e yükseldiğini belirterek, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Ocak'ta 51,3'e yükseldiğini bildirdi. Geçen yılın tüm göstergelerde beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatıldığına dikkati çeken Albayrak, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.
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