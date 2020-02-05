Altına yatırım ikiye katlandı

Yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle gram altının fiyatı 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 33,1 yükselirken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 80,2 milyar liraya çıktı

Küresel çapta yaşanan gelişmelerin yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini beraberinde getirmesiyle yurt içinde gram altının fiyatı geçen yıl 2018'e göre yüzde 33,1 yükselirken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 80,2 milyar liraya ulaştı. Geçtiğimiz yıl merkez bankalarının ekonomilere destekleyici politikalar benimsemesine karşın risk fiyatlamalarının öne çıktığı görülürken, portföy dağılımında altın ve tahvil gibi varlıklar da ağırlık kazandı. Artan talebin etkisiyle, uluslararası piyasalarda altının onsu geçen yıl yüzde 18,4 artarak 2019'u 1.517,86 dolardan tamamladı. Yurt içinde ise 2018 sonunda 218,1 lira olan altının gram fiyatı, geçen yılı 290,3 liradan tamamladı. Böylece altının gram fiyatı, 2019'da yıllık bazda yüzde 33,1 artış kaydetti.



DOLARI GEÇTİ

Dolar/TL yüzde 12,4'lük yükselişle geçen yılı 5,9491'den kapatırken, döviz kurundaki yükselişin altındaki kazancın gerisinde kalması, yatırımcıların altın mevduatına yönelmesini sağladı. Bu gelişmelerle Türkiye'deki altın hesaplarının TL karşılığında 2019'da önemli bir artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 100,2 artarak 80 milyar 213 milyon 645 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, 2018 sonunda 40 milyar 73 milyon 962 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da mevduatların 40,1 milyar lira artarak iki katına çıktığını ortaya koydu.



İSTANBUL BİRİNCİ İZMİR 3'ÜNCÜ SIRADA

Türkiye'de, geçen yıl en fazla altın mevduatına sahip kent İstanbul oldu. İstanbul'daki altın mevduatlarının karşılığı 25 milyar 329 milyon 39 bin lira olarak hesaplanırken, bu tutar; Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birinin İstanbul'da bulunduğunu gösterdi. İstanbul'u 8 milyar 122 milyon 857 bin lirayla Ankara, 4 milyar 389 milyon 995 bin lirayla İzmir ve 2 milyar 838 milyon 831 bin lirayla da Bursa takip etti. Konya, Antalya, Kocaeli, Adana, Balıkesir, Mersin, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Denizli ve Manisa ile birlikte altın mevduatı tutarı 1 milyar liranın üzerine çıkan kent sayısı 15 oldu.

