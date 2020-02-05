Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9810 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6070 lira olmuştu. Döviz almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatındaki araştırıyor. İşte 5 Şubat Çarşamba döviz kuru...