Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9810 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6070 lira olmuştu. Döviz almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatındaki araştırıyor. İşte 5 Şubat Çarşamba döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merakla araştırılıyor. Dün 5,96-5,99 bandında dalgalanması sonrası günü 5,9790'dan tamamlayan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? İşte 5 Şubat Çarşamba döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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