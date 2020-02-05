  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz kuru...

? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz kuru...

05.02.2020, 09:24

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9810 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6070 lira olmuştu. almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatındaki araştırıyor. İşte 5 Şubat Çarşamba ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merakla araştırılıyor. Dün 5,96-5,99 bandında dalgalanması sonrası günü 5,9790'dan tamamlayan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? İşte 5 Şubat Çarşamba döviz kuru...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN