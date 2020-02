Fuarların İzmir’e katkısı geçen yıl 3 milyarı geçti

Türkiye’de ilk fuarın kurulduğu şehir olan İzmir, bu yıl da 25 büyük organizasyonla sektörde ülkenin gözbebeği konumunu sürdürecek. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, “İzmir sektörden aldığı payı her yıl artırıyor” dedi.

Türkiye'de ilk fuarın kurulduğu şehir olan İzmir, sektör için ülkenin gözbebeği olma özelliğini sürdürüyor. Fuarlar şehri olan İzmir'de her yıl çok sayıda etkinlik düzenlenirken bu yıl da çeşitli sektörlere hitaben 25 fuar düzenlenmesi planlanıyor. İzmir ekonomisine ve ihracatına yön veren fuarlar, otelcilikten gıda sektörüne kadar tüm sektörlere canlılık getiriyor.



HER KESİM KAZANIYOR

İzmir'de 10 yıldır fuarcılık sektöründe hizmet veren GL Platform Fuarcılık firmasının Genel Müdürü Gül Ceylan, Yeni Asır'a, geçtiğimiz yıl tüm fuarların İzmir ekonomisine katkısının 3 milyar lirayı aştığını açıkladı. Ceylan, "İzmir, fuarcılık sektöründeki payını her yıl giderek artırıyor. Öncelikle Türkiye'nin en büyük fuar alanına sahibiz ve bu anlamda çok şanslıyız. Çok sayıda fuar düzenleniyor, ancak ben fuarların sayısını artırmanın yanı sıra, yapılan fuarı uluslarası ve geniş katılımlı fuarlar haline getirmeyi önemsiyorum. Bu anlamda sadece fuar şirketlerinin değil, şehrin önde gelen kurumlarının da fuarlara katkı koyması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin; İzmir Ticaret Odası, fuara katılım gösteren üyeleri için önemli destekler sağlıyor. Bu tür destekleri fuarcılığın gelişimi açısından çok önemli görüyorum" dedi. Fuarların kent ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Ceylan, "Fuar için gelen binlerce ziyaretçi ve katılımcı firma temsilcisi konaklamadan yeme-içmeye, bindikleri taksiye kadar kentte pek çok sektörde ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Hem şehir, hem sektörler, fuarın dokunduğu herkes, herşey kazanıyor" dedi.



TURİZME YÖN VERİYORUZ

Birçok şehirde, tarım, hayvancılık ve turizm alanında fuarlar düzenleyen ve Uşak'ta canlı hayvanların da sergilendiği tarım ve hayvancılık fuarıyla Türkiye'de ilke imza atan Ceylan, 19-22 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek olan Horeca Fair 2. Ege Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı için hazırlanıyor. İzmir'in fuarlar şehri olduğunun altını çizen Gül Ceylan, "Bu kültürü ve sorumluluğu hissederek çalışıyoruz. Fuarcılık dev bir sektör. Türk turizminin yol haritasının belirlenmesinde önemli bir platform görevi görüyoruz. Ayrıca Türk tarım ve hayvancılık ile yem sektörünün nabzını tutuyoruz. Burdur, Uşak ve Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarları ile bunları yapıyoruz. Burada üreticiyi yeni teknolojiyle buluştururken iyi tarım modelinin, genç çiftçilerin Türkiye'nin dört köşesine yayılmasına öncülük ediyoruz" dedi.



SEKTÖRLERİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR

İzmir'de 19-22 Şubat arasında gerçekleşecek olan Horeca Fair'in sektörlerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Ceylan, şunları söyledi: "400 firmanın katılmasını öngörüyoruz. Aralarında Migros, Orkide Yağları, Diversey, Ekmekçiler Otel Ekipmanları, Sunexpress, Ünilever, Bizim Toptan, Viking Temizlik gibi sektöründe öncü firmalar bulunuyor. TÜROFED ve ETİK işbirliğinde bu fuarı düzenliyoruz. Sektörü temsil edenlerin ilk ağızdan taleplerinin dile getirileceği bir panel düzenlenecek. Yurt dışından 60'ın üzerinde acente fuara katılacak. 18 ülkeden 120 ithalatçı firma yetkilisi gelecek. Bu çok önemli. Onlar hem fuarımıza katılan markalarla görüşecek alım yapacak, hem de biz onlara İzmir'in turizm potansiyelini göstereceğiz. Anadolu mutfağının lezzetleri de bu fuarda olacak."