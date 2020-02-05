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İzmirli fırıncılardan ekmeğe talebi

İzmirli fırıncılardan ekmeğe zam talebi
Giriş Tarihi: 5.2.2020

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi, iş insanı , "İşçimizin SSK primlerini zamanında ödemek ve kaliteden ödün vermemek için ekmeğe kaçınılmaz" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi, iş insanı Hüseyin Sağır, merdivenaltı üretilen ekmeklerin pazarda, cami önlerinde satıldığını, bunun sektörü olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "İşçimizin SSK primlerini zamanında ödemek ve kaliteden ödün vermemek için ekmeğe zam kaçınılmaz" dedi. Sağır, 200 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satıldığını, aynı gramajlı ekmeğin 25 kuruş gibi bir zamla 1 lira 50 kuruştan satılmasını talep ettiklerini belirtti. Karasalihoğulları Yönetim Kurulu Başkanı da olan Hüseyin Sağır, ekmeğe uzun süredir zam yapılmadığını da hatırlatarak, "Gevrek dahil tüm kalemlere zam geldi, gider kalemlerimizin hepsi çok arttı. Bu konu bizim için acil ve önemli" dedi.

■ FATİH ŞENDİL
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