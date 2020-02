İzmirliler çok şanslı

Üreticiyle tüketicinin doğrudan buluşturulması ve güvenilir gıda konusunda Türkiye’nin öncü markalarından biri olan Tire Süt Kooperatifi, tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine İzmir’de yeni marketlerini açmaya hazırlanıyor.

Üreticinin ürününü mamüle dönüştürmek için üretim tesislerine son yıllarda büyük yatırım yapan Tire Süt Kooperatifi, Karşıyaka ve Narlıdere marketlerini şubat ayı sonunda tüketicinin hizmetine sunacak. Tüketicinin tüm ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulan marketlerde Kooperatifin kendi ürettiği ambalajlı süt ve süt ürünleri, ambalajlı et ve et ürünlerinin yanın sıra taze et ürünlerinin bulunduğu kasap reyonu ve peynir bölümü de bulunacak. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Güvenilir Gıda Üretimi ödülü alan tek kooperatif olan Tire Süt Kooperatifi'nin Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Üretim altyapımızı tamamladık ancak tüketicilerimizden yoğun şekilde bize ait market talebi gelmesi üzerine pazarlama alt yapımız için de yatırımlara başladık. Zaten kooperatifçiliğin ana ilkesi de üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturmaktır. 5 yıl önce Bornova'da Çiftçim Market adıyla ilk mağazamızı açtık ve bu süre zarfında marketçilik konusunda deneyim edindik. Şimdi 2 mağaza daha açıyoruz, önümüzdeki günlerde hedefimiz her ilçeye bir Çiftçim Market açmaktır" dedi.



ÇOK YAKINDA RAFLARDA

Koruyucu ve katkı içermeyen ürünleriyle tüketiciden büyük talep gören Tire Süt Kooperatifi, ürün yelpazesine her geçen gün yenisini ekliyor. Üretim hattına alınan yeni ürünlerin müjdesini veren Eskiyörük, "Kooperatif olarak tüm ürünlerimizi tüketicilerin mesajlarına göre belirliyoruz. Son dönemde tüketicilerimizden gelen hasta hayvanların kavurma yapılabildiği ile ilgili sorular üzerine kooperatif olarak ortaklarımızın sağlıklı erkek hayvanlarından kavurma üretimine başladık. Piyasaya çıkar çıkmaz talep patlaması yaşandı. İnsanlar güvenerek tüketeceği ürünler arıyor. Ayrıca kaşar peyniri konusunda da talepler üzerine değişik gramajlarda ürünümüzü üretip raflara sunduk. 1 kilogram kaşar peynirini 11 kilogram sütten sulu haşlama yöntemiyle üretiyoruz. Tüm çalışmaları tamamlanan ve üretimine başlanan kaşar peynirimiz, şuan raflarda yerini aldı. Önümüzdeki günlerde ise daha önce denenmemiş bir ürünle, Tire Şiş Sucukla tüketicimizin karşısına çıkacağız. Tıpkı Tire Şiş Köfte gibi ön pişirmesi yapılmış olan Tire Şiş Sucuğumuzun çocukların vazgeçilmezi olacağına inanıyoruz. Ayrıca Dünyanın en güzel incirinin üretildiği Tire dağ köylerimizdeki ortaklarımızın ürününü de paketleyip raflara sunduk" dedi.



ÜRÜNLER NASIL ÜRETİLİYOR?

Ortaklarının Avrupa standartlarında üretim yapmasını sağlayan kooperatif, ürünü mamule dönüştürüp pazara sunarak aynı zamanda güvenli gıda ile tüketiciyi de pastörize süt, yoğurt, ayran ve tereyağı üretimi yapılmakta. Tire Süt Kooperatifi ortaklarının modern işletmelerinde otomatik sağım sistemle sağılan sütler, kooperatifin araçlarıyla her gün sabah ve akşam alınırken nakil görevlilerince antibiyotik, kesik ve su kalite testlerine tabi tutulur. Testlerinden geçen sütler, uygunsa nakil edilir. Soğuk zincirde Süt Alım Merkezi'ne getirilen çiğ süt, tekrardan laboratuvarda kalite testlerine tabi tutulur.



KONTROL EDİLİYOR

Tüm kalite testlerinden geçen sütler işleme ve paketleme için gönderilir, kriterlere uymayan sütler imha edilir. Hijyenik tesiste özenle işlenen sütler paketlenir. Paketlenen sütlerden son ürün kontrolü için tekrar numune alınır ve analiz edilir. Yağ, yağsız kuru madde, somatik ve benzeri birçok teste tabi tutulan sütler, kalite onayının ardından dağıtım için nakledilir. Et ürünlerinde de aynı şekilde titiz bir çalışma yürüten Kooperatif, üretimde sadece ortaklarının kesimlik erkek hayvanlarını kullanır. İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) desteği ile Et İşleme Tesisi kuran kooperatif, daha sonra kendi öz kaynaklarıyla tesisi büyüterek bölgenin en modern Et İşleme Tesisi'ni oluşturmuştur. Et işleme sürecinde, öncelikle veteriner hekimleriyle alınacak hayvanların sağlık kontrolleri yapılır. Sağlık onayından geçen hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi kesimhanesinde tekrar sağlık kontrolünden geçer ve kesim gerçekleşir. Kesimin ardından kooperatifin özel soğuk havalı aracıyla alınan etler, hijyen ve belge kontrolleriyle et üretim tesisine kabul edilir. Burada etlerin bir kısmı, kooperatifin kendi marketlerinde kasap reyonunda tüketiciye çiğ et olarak sunulması için işlenirken; bir kısmı ise Tire Şiş Köfte, döner, sucuk gibi geleneksel ürünler haline getirilir. Paketlenen ürünler, son kontrollerin ardından raflardaki yerini alır.



SAĞLIKLI GIDA SUNMAK İÇİN YATIRIMLARIMIZI ARTIRIYORUZ

Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşma konusunda büyük çaba sarf ettiklerini belirten Eskiyörük şunları söyledi: "Tarım Bakanlığımız çok yerinde bir uygulamayla gıda denetimlerini arttırarak hile ve tağşiş yapan firmaları sürekli teşhir ediyor. Tüketicilerimiz de güvenilir gıda konusunda bilinçleniyor ve bu gıda teröristlerinden korunmak için elinden geleni yapıyor. Bizler de tüketicilerimize sağlıklı ve güvenilir gıda sunmak için yatırımlarımızı artıyoruz. İzmirliler çok şanslı çünkü İzmir, tarımda olduğu gibi güvenli gıda üretiminde öncü kooperatifler ve markalara sahip."