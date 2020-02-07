‘Aydın sebze meyve üssü olacak’

5.5 milyon TL bütçesi olan proje ile ağırlıklı olarak meyve ve sebzeler olmak üzere; et ve et ürünleri, beyaz et ürünleri ve soğuk muhafaza gerektiren ürünler depolanabilecek.

Aydın'ı yaş sebze meyve üssü haline getirecek olan yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposunun ihalesi yapıldı. Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje kapsamında desteklenen, Güney Ege'nin ilk güdümlü projesi Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu yapım işi ihalesi için Aydın Valiliği'nde imzalar atıldı. Yapım işi ihalesi imza törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel,Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ve Kazım Günaydın, Meclis Üyesi Ali Çevik ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.



ÜYE HİZMETİNE SUNULACAK

Aydın Ticaret Borsası başvurusunda, Aydın Sanayi Odası Aydın Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası ortaklığında Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında desteklenen Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu ihalesinin gerçekleştiğini belirten ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Erbeyli'de 19 bin metrekare yüzölçümlü alanda kurulacak olan soğuk hava deposu yaklaşık 180 gün içerisinde tamamlanarak üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. Proje, tüm ile hizmet edecek ve örnek teşkil edecek ilimiz ürünlerine değer katacaktır. İlimizde yapılacak soğuk hava deposu yatırımı ile ağırlıklı olarak meyve ve sebzeler olmak üzere; et ve et ürünleri, beyaz et ürünleri ve soğuk muhafaza gerektiren ürünler depolanabilecektir. Tesis bünyesine şebeke bağlantılı yenilenebilir enerji kaynağı olan 254 kilovat/saat kapasiteli fotovoltaik güneş panelleri kurulacaktır. Soğuk oda, donmuş oda, şoklama odası, işleme odası ve ön soğutma odalarına sahip olacak" dedi.



5.5 MİLYONLUK PROJE

Çondur, "İldeki mevcut depolanabilir meyve-sebzelerin yetişme dönemleri ve saklama süreleri, potansiyel arz oluşturabilecek diğer ürünlerin (et ve et ürünleri, depolanabilir süt ürünleri ve diğer ürünler) üretim kapasiteleri, bölgede ve yakın civardaki depoların kapasite kullanım oranları, yapılmış ve yatırımı devam eden soğuk hava depo yatırımları ve ildeki ve çevre illerdeki potansiyel dikkate alındığında aktif bir pazarlama stratejisi izlenerek 1800 ton /yıl kapasiteli soğuk hava deposu yüksek doluluk oranı ile tercih edilecektir. Proje toplam bütçesi 5.5 milyon TL'dir. Sayın Valimize projemize sağladığı desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyorum. Üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek projenin Aydın için çok önemli olduğunu ifade etti.



VALİ KÖŞGER'DEN TEBRİK

Projenin Aydın'a hayırlı olmasını ve sözleşmede yer alan 150 günden de daha önce tamamlanmasını dileyen Vali Yavuz Selim Köşger ise, "Bu proje Aydın'ın kronikleşen ve senelerce sürüncemede kalan bir sorununa çözüm getirdi. Çok şükür çözüme kavuşuyor inşallah. Aydın'da incir üreticileri başta olmak üzere her türlü ürün yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin ürünlerine değer katacak bir tesis ortaya çıkarılacak. Güneş enerjisiyle kendi ihtiyacını üretecek olması ayrıca güzel. Bu sayede maliyetin daha düşük olmasıyla hem üreticilerimize hem de Aydın'ımıza katkı sağlayacak. GEKA tarafından Güney Ege Bölgesi'nde hayata geçirilecek olan ilk güdümlü projeye Aydın olarak imza atmış olmak, bizleri ayrıca mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.



KAZIM YÖRÜKCE