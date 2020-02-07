‘Buharkent OSB, bölgenin lokomotifi olacak’

Buharkent Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol, “Buharkent OSB, sadece Aydın’ın değil bölgenin lokomotifi olacak” diye konuştu

ydın'da Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Organize Sanayi Bölgesini altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla yatırımcıların gözdesi haline getirdi. Buharkent OSB için verdikleri sözü yerine getirmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Erol, "Buharkent OSB sadece Aydın'ın değil bölgenin lokomatif olacak diye konuştu.Aydın'ın ilçesi Buharkent'in Ak Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol yaptığı hizmetlerle Buharkent'e adeta çağ atlattı. Belediye Başkanı olarak 2. Dönemini geçiren başkan Erol, Buharkent OSB hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşması ile gelen arsa tahsis taleplerini de dikkate alarak kamulaştırma ve İmar Planı Revizyon çalışmalarına hemen başlandığınI kaydeden Başkan Erol, "İmar Planı Revizyon çalışmalarına göre Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde 671.631,13 m2 lik alanda 31 adet sanayi parseli oluşmuş, bu alanın tamamı talep edilmiş ve hatta bunun üzerinde 300.000 m2 daha arsa tahsis talebi alınmıştır" dedi. İmar Planı Revizyonu çalışmasının son aşamaya geldiğini de belirten Erol, "Kamulaştırma davaları bitti. Kısmi parselizasyon planları onaylanan imar adalarında inşaatlar başladı. Yakında yeni fabrikaların inşaatları da başlayacak. 2020 yılı sonunda yaklaşık 500 kişilik istihdam gerçekleştirilecek. Karma nitelikte olan Buharkent Organize Sanayi Bölgemizdeki en büyük yatırımcı Seval Kablo'dur. Aynı zamanda gıda sektöründe öncü firmalardan Kaanlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne 68.179,27 m2 büyüklüğünde parsel tahsis edilmiş, firma tarafından Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi Projelendirme çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Bunun yanında Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde metal, ağaç, inşaat, gıda ve tarım ürünleri ve tekstil sektörlerinin temsilcileri yer alacaktır. Türkiye ihracatında ilk 100'de yer alan önemli bir yatırımcı olan Seval Kablo Aydın ilimizin ihracat ve istihdam rakamlarına önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz" dedi.