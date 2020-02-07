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Stajyer ögrenciye 632 lira ücret

Stajyer ögrenciye 632 lira ücret
Giriş Tarihi: 7.2.2020
Hükümet, nitelikli ara eleman yetiştirmek için işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Yüzbinlerce üniversiteli ve meslek lisesi öğrencisinin staj ücreti de asgari ücretle beraber arttı. Geçen yıl 549 lira ücret alan stajyerlerin aylığı 632 lira oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2020 sonuna kadar gençlerin istihdam edilmesi durumunda sosyal güvenlik primi işveren payını 24 ila 54 ay arasında karşılıyoruz" dedi.
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