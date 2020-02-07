Turizmciler 2020’den umutlu

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, 2020’nin turizm açısından iyi geçeceğini söyledi

KODER tarafından düzenlenen geleneksel Turizm Balosu, bir otelde gerçekleştirildi. Etkinlikte 2019'un turizm sektörünü değerlendiren Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, "2019 yılını turizm açısından değerlendirecek olursak, Kuşadası iyi bir turizm sezonu geçirdi. Tedarikçilerimizin, esnaf dostlarımızın, turizm sektörünün içinde ve dışındaki herkesin duymak istediği şeyler bunlar. Genel olarak herkes durumdan memnun. Thoomas Cook'un batması, hepimizin moralini bozdu. Ancak turizmin ve ticaretin bir cilvesi. Bunu da atlatacağız" diye konuştu.



HAREKETLİLİK BAŞLADI

2020'nin turizm açısından iyi bir yıl olmasını beklediklerini ifade eden Özden şunları söyledi: " 2020 yılı iyi görünüyor. Şu an için rezervasyonlar, turizmin geleceği ve hareketler anlamında gayet iyi. 2020'nin 2019'dan da iyi olacağını düşünüyorum, Thomas Cook'tan gelen kaybı da telafi edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden endişe etmeyin lütfen. Sadece fiyat istikrarımızın oturmayacağını düşünüyorum. Onun için de erken rezervasyonları durdurmayın. Sonuna kadar seyahat acentalarının erken rezervasyonlarını konfirme edelim, stop çekmeyelim. Fiyat istikrarının oturması açısından buna ihtiyacımız var."



■ KAZIM YÖRÜKCE