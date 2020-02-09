Bakıcıya 2 liraya sigorta imkanı

Ev işlerinde çalışanlar, çocuk, hasta bakımı yapanlar sizin çalışanınız hükmünde. Günlük 1.96 liraya kolayca sigortalarını yapıp, ağır cezadan kurtulun.

Evlerde temizlik başta olmak üzere çocuk ve hasta bakımı gibi işlerde artık dışardan hizmet alınıyor. Özellikle 'gündelikçi' dediğimiz çalışanlar, evlere temizliğe giderek kadınlara yardımcı oluyor. Yine ailelerin büyük çoğunluğu çocukları için yabancı bakıcı ve dadı tercih ediyor. Bütün bunlar sosyal güvenlik açısından yapılmadığı takdirde, ağır para cezaları olan bazı yükümlülükler de getiriyor.

10 GÜN SINIRINA DİKKAT

Gündelikçi ve bakıcıların primleri hesaplanırken 10 gün önem kazanıyor. 9 gün çalışan bir gündelikçi için prim daha az olurken, 10 gün ve daha fazla çalışanlar için asgari ücret devreye giriyor. Örneğin haftada bir gün temizliğe gelen bir çalışanınız için ödeyeceğiniz prim 4 gün olarak belirleniyor.

BİR SMS ATILMASI YETER

10 günden az çalışan gündelikçi ve bakıcılar için SGK'ya bir SMS atarak bile sigorta işlemlerini başlatabiliyorsunuz. Yine e-devletten de bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. Burada ödenecek prim oranı yüzde 2 olarak hesaplanıyor.





10 GÜN VE ÜSTÜ SÜRELER İÇİN UYGULAMA FARKLI

BakıcI ve gündelikçiniz 10 gün ve üzerinde çalışıyorsa, bu kez primi asgari ücret üzerinden hesaplanıyor ve devreye uzun vadeli sigorta kolları giriyor. Yüzde 34,5 oranındaki primleri gerçek kişi işverenler tarafından ödeniyor. Bu primin % 20'si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5'i genel sağlık sigortası, % 2'si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. Bu arada işverenlere sağlanan prim teşviklerinden de yararlanılıyor. O zaman bu oranlar düşüyor.





YABANCI DADIYA DİKKAT!

Son yıllarda ailelerin birçoğu ev işlerinde ve çocuk bakamında yabancıları da tercih ediyor. Yabancılarda 10 günden az sigortalı olma durumu kabul edilmiyor. O yüzden 10 günden fazla süreli sigorta işlemi yapılıyor. Maaş ise en az asgari ücret olarak bildiriliyor. Yabancı işçiler iş güvencesi ve diğer konular bakımından Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahip. Yani izin, tazminat, işten ayrılma, hastaneden yararlanma gibi uygulamalar yürürlükteki İş Kanunu'na göre yapılıyor. Yabancıların çalışma izinleri olmaksızın çalışmaları durumunda ise ağır para cezaları uygulanıyor. Burada ceza hem işçinin kendisine hem de çalıştırana kesiliyor.

Faruk ERDEM