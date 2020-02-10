  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması

Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması

10.02.2020, 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020,09:16

, vatandaş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düşen banka komisyonlarına ilişkin tweet attı. Bakan Albayrak, vatandaşlar ve iş dünyası tarafından bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerin olduğunu ve bunla ilgili standartların getirildiğini söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN