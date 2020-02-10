Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren banka komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düşen banka komisyonlarına ilişkin tweet attı. Bakan Albayrak, vatandaşlar ve iş dünyası tarafından bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerin olduğunu ve bunla ilgili standartların getirildiğini söyledi.