KALDER’de Senem Kılıç güven tazeledi

TÜRKİYE Kalite Derneği İzmir Şubesi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden aday olan Dr. Senem Kılıç, oy çokluğuyla seçilerek güven tazeledi. İzmir Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'da yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ise Hakan Ünlü (Başkan Yardımcısı) Serdar Oran (Sayman) Veysi Kubba, Naile Göçen Çukurova, Kenan Doğan, Sönmez Alev ve Okan Konyalıoğlu olarak belirlendi.



İŞSİZLİKLE MÜCADELE

Kurumlar arası etkinlikleri artırarak sürdüreceklerini söyleyen Kılıç, "Genç işsizliğiyle mücadelenin üzerinde duracağız. Staj ve iş imkanı sağlamak için 'GençKal' projesiyle önemli adımlar attık. Bu projeyi Ege Bölgesi'ndeki diğer üniversitelerde de yaygınlaştıracağız" dedi.