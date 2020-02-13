Altın fiyatları ne kadar? 13 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın, bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Şubat Perşembe altın fiyatları...