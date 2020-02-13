Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın, bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Şubat Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.024,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 304,20 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 13 Şubat Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 306,24 TL
SATIŞ: 306,30 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 486,65 TL
SATIŞ: 497,65 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 970,25 TL
SATIŞ: 995,31 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.946,59 TL
SATIŞ: 1.984,53 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.016,00 TL
SATIŞ: 2.047,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 13 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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