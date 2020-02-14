Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 14 Şubat Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 499,00 lira, Cumhuriyet altını 2.044,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 307,20 liradan işlem gördü. İşte 14 Şubat Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 306,35 TL
SATIŞ: 306,42 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 490,23 TL
SATIŞ: 501,31 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 977,39 TL
SATIŞ: 1.002,63 TL
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 1.960,90 TL
SATIŞ: 1.999,12 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 2.030,00 TL
SATIŞ: 2.060,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 14 Şubat Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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