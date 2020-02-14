Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi

Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelenirken, vergi oranları değişti. Tek meskeni olanlar ve 5 milyon TL'ye kadar değeri olan konutlar Değerli Konutlar Vergisi'ne tabi olmayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda İmar Kanunu'nda da değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne 5 yeni madde eklendi. Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar 'değerli konut vergisi'ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

KADEMELİ VERGİ GELDİ

Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3, değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6, değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.



2021'DE BEYANNAME VERİLECEK

Değerli konut vergisinde 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak.