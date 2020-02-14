En kapsamlı yerli tohum seferberliği

Atadan Toruna Tohum Seferberliği’nin tanıtım toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlattık. Üreticiyi koruyor ve tüketiciyi kolluyoruz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atadan Toruna Tohum Seferberliği'nin tanıtım toplantısına katıldı. Çırağan Sarayı'ndaki toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Tarım en az savunma sanayi kadar önemli ve stratejik bir alan. Bu kapsamda tarımın başladığı yer olan tohuma çok önem verilmesi gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE İHRACATÇI

Tohum üretimiyle ilgili bazı şeylerin yanlış bilindiğini söyleyen Pakdemirli, "Türkiye, tohumda ithalatçı değil ihracatçı. Tohumunu kendisi üretiyor ve tohum ticaretinde dünyada ilk 10'da. Tarlada kullanılan tohumun yüzde 96'sı yerli, 86 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin 2019 itibarıyla yerli tohum üretimi 1 milyon 130 bin tona geldi. 2023 hedefimiz 2 milyar dolar" açıklamasını yaptı.

4 AYAKTAN OLUŞUYOR

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlattıklarını anlatan Pakdemirli, "Seferberlik 4 ayaktan oluşuyor. Eğitim, test ve sertifikasyon, analiz, fidan ihtisas eğitimi. Türkiye bundan sonra daha iddialı olacak" dedi. Pakdemirli, Fidan İhtisas Merkezi kurulması ve hayat boyu eğitim merkezi haline getirilmesinin çok önemli olduğunu, ayrıca Malatya'da fidan merkezi oluşturacaklarını da söyledi.