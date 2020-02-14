İzmir’den konut ve ofis sahibi yapacak kampanya

Türkerler Holding Mahall Bomonti İzmir projesinde ayda 4 bin 150 liradan başlayan taksitlerle uzun vade ve düşük faizle ev ve ofis sahibi yapıyor.

Türkerler Holding, Mahall Bomonti İzmir projesindeki ev ve ofisler için yeni bir kampanya başlattı. Mahall Bomonti İzmir'de yüzde 0.59 faiz ve 120 ay vadeyle 4 bin 150 liradan başlayan taksit seçenekleri sunuluyor. İzmir'e yeni bir sosyal hayat deneyimi kazandırması beklenen projenin yeme, içme ve kültürel alanlarıyla olduğu kadar konut, ofis, otel ihtiyacına da cevap vermesi bekleniyor. Tarihi Bomonti Fabrikası ile iç içe yükselen Mahall Bomonti İzmir'de deniz manzarasıyla iç içe daireler yer alıyor.

BOMONTİADA GELİYOR

Tamamen eşyalı olarak tasarlanan stüdyolardan 3+1 dairelere kadar değişik yaşam alternatifleri bulunan projede balkonlu ve teraslı, teknolojik donanımlı modern ofisler ise İzmir'de şık çalışma alanları sağlıyor. Doğuş grubu, Bomontiada'yı İstanbul'dan sonra ilk kez Mahall Bomonti İzmir projesi ile İzmirlilerle buluşturuyor. Başta opera ve tiyatro salonu olmak üzere sosyal alanları ile de dikkat çeken Mahall Bomonti İzmir'de, 1000 kişilik gösteri alanı, sinema, alışveriş mağazaları, tenis kulübü, koşu ve bisiklet yolu ile asırlık ağaçların bulunduğu toplam 20 bin metrekareden fazla yeşil alan bulunuyor.



'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK'

Gayrimenkul sektörüne canlılık getirmek amacıyla iddialı bir kampanya düzenlediklerini belirten Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Sezgin, İzmir'e her açıdan destek veren bir şirket olarak ellerini yine taşın altına koyduklarını söyledi. Bu hareketliliğin hem ekonomi hem de yatırımcılar nezdinde olumlu etki yarattığını kaydeden Sezgin, "Düşük faiz, uygun taksit ve uzun vadeyle yatırımcıların daha kolay ödemelerle hayallerindeki birimlere sahip olmalarını kolaylaştırdık" dedi.