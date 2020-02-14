Konutta ‘KDV düşsün’ talebi

GYODER’in Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik, sektöre yönelik yapılan olumlu desteklerle birlikte konutta KDV oranının yüzde 8’in altına indirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği GYODER'in, 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi' başlığı altında düzenlediği 2020 yılının ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in katılımıyla yapılan toplantıda konuşan GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik, son ekonomik dalgalanmada kamu tarafında önemli adımlar atıldığını belirtti. Çelik, "KDV ve tapu harçları oransal olarak geri çekildi, konut ve ticari kredilerde destekler oluşturuldu, yabancıya konut satışında KDV istisnası getirildi ve vatandaşlık hakkı ile ilgili düzenleme yapıldı. Konut kredisi faizleri etkili bir şekilde başta kamu bankalarında olmak üzere geri çekildi. Bu destekler için ilgili bakanlıklarımıza sektör olarak teşekkür ederiz" dedi. Çelik ayrıca, konuttaki KDV oranının yüzde 8'lerin altına indirilmesini tekrar talep edeceklerini dile getirdi.

'ARSALAR FAZLA DEĞERLİ'

Arsa fiyatlarının, ABD dahil dünyanın birçok yerinde Türkiye kadar değerli olmadığını ifade eden Avni Çelik, şöyle konuştu: "Arsa fiyatlarına karşı, sektör olarak bir refleks oluşturup, bunu kırma noktasında bir eylem birliği içerisinde olmamız gerekebilir. Sektörde özellikle arsa fiyatları konusunda bir basıncın oluşmasında kamu otoritesinin büyük rolü var. Eğer imar planı onaylanmış, altyapısı yapılmış arsa arzında bir genişleme olursa bu basınç büyük ölçüde düşecektir. Özellikle 2B arazileri konusunda bürokrasinin hafifletilip bu alanların kent dokusuna kazandırılması, özel orman alanları ile ilgili imar planlarının yapımındaki bürokratik engellerin azaltılması ve orman vasfını yitirmiş arazilerin kente kazandırılmasının sağlanması çok önemli."



GYODER Yüksek İstişare Kurulu toplantısına sektörün önde gelen isimleri katıldı.

'YATIRIMCININ ÖNÜNÜ AÇACAGIZ'

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de, yatırımın önündeki engellerin mutlaka kaldırılması gerektiğini belirterek, 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı tanınmasının doğru bir adım olduğunu vurguladı. Pakdemirli şunları söyledi: "Bizim caddelerimizde de dünyanın her yerinden insanlar dolaşmalı. Böylece sizin ürettiğiniz konutlar, işyerleri, AVM'ler satılsın ve bu gayrimenkuller dünyada para ödemeye hazır kitle tarafından alınsın. Biz 4 saatlik uçuş mesafesinde dünya nüfusunun yüzde 40'ına yakın bir konumdayız. Dünyanın en büyük havalimanına sahibiz. 21. yüzyılda bölgenin zenginliğinden pay almamız lazım. Ülke olarak çok büyük potansiyele sahibiz."



SEKTÖR TEKRAR CANLANACAK

Toplantıda konuşan GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin de, "Stoklar da yavaş yavaş eriyor. Bugün yurtiçi gayrimenkul piyasasının talep yönü konjonktürel olarak düşük olsa dahi, 2020 yılında sektörün tekrar canlılık kazanacağı aşikâr. Yeni düzenlemelerle, mevcut sorunların aşılması için önemli adımlar atan ilgili tüm Bakanlıklarımızın da destekleriyle, gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Sektörümüzün önü açık ve önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kentlere odaklanmamız gerekiyor" dedi.