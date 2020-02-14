Ticaret Bakanı Pekcan: 2019'da hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası 2019 yılına ait cari işlemler dengesi rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

İşte Pekcan'ın açıklamaları

Hizmet ihracatında elde ettiğimiz başarıyı sürdürüyoruz. 2019 yılında 53,7 milyar Dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Hizmetler Dengesi 31,5 milyar Dolar fazla vererek Cari İşlemler Dengesine olumlu yönde katkı sağlamaya devam etti. Hizmet hracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır. Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar en etkili şekilde devam edecektir.