Domates Rusya vizesi bekliyor

Taze meyve sebze sektörü, 2020 yılına ihracatta parlak bir giriş yaptı. Türkiye yüzde 29'luk artışla 2019 yılı ocak ayında 199 milyon dolar olan ihracatını 2020 yılı ocak ayında 256 milyon dolara taşıdı.

Ege Bölgesi'nden yapılan taze meyve sebze ihracatı ise yüzde 68'i bulan rekor artışla 14 milyon dolardan 24 milyon dolara sıçradı. Ocak ayında taze meyve sebze ihracatının yıldızı ise domates oldu.

Domates, Türkiye'ye 40 milyon 116 bin dolarlık döviz kazandırdı. Domates ihracatçıları en büyük ihraç pazarları Rusya'nın uçak krizi sonrasında koyduğu 150 bin ton kotanın kaldırılmasını talep etti.



'RUSYA'NIN DA İHTİYACI VAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatta kesintiye yol açmayacak bir formül üretileceğine inandıklarını kaydetti. Uçak, "Türk domatesine Rusya'nın da ihtiyacı var. Çin'den alımı durdurdular. Kısa sürede Türk domatesi için Rusya vizesinin çıkmasını bekliyoruz" dedi.