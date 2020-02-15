EGSİYAD yeni üyelerle büyüyor

Ege Girişimci Sanayici ve Yatırımcı İş İnsanları Derneği (EGSİYAD) yeni üyelerinin de katıldığı kaynaşma kahvaltısı düzenledi. Başkan Zeki Karatay, “Derneğimiz, kentimize katkı sağlama kaygısı taşıyan iş insanlarının katılımıyla büyüyor” dedi.

İzmir'de 2019 yılı Kasım ayında 1'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan EGSİYAD, 2020 yılında yeni üyelerin katılımıyla yola devam ediyor. EGSİYAD'ın İnciraltı Bordo Restoran'da yeni üyelerinin de katılımıyla düzenlediği kahvaltıya İzmir İl Ticaret Müdürü Şahin Ersü, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Torbalı Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Akman, Liyakat Derneği'nden KOSGEB Uzmanı İlhan Başar ve İzmir Konfederasyonu Genel Sekreteri Beşir Tunç da katılım gösterdi.

KATKI KOYMAK İÇİN

EGSİYAD Başkanı Zeki Karatay, dernek olarak İzmir'in ekonomik ve toplumsal yaşamına katkı koymak adına yola çıktıklarını ifade ederek, "EGSİYAD, sosyal sorumluluk ve yatırım adına iyi şeyler yapmak için yola çıktı. Ailemiz günden güne büyüyor ve bu bize güç veriyor. Derneğimiz emin ve sağlam adımlarla yoluna devam ediyor" diye konuştu. EGSİYAD'ın yeni bir dernek olmasının büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Karatay, "Bu derneğin hikayesini pırıl pırıl sayfalara Kentimizde ve bölgemizde konuşulan faaliyetlere imza atacağız. Bunun için her üyemizin fikirleri bizim için değerli. Bütün arkadaşlarımızın koyacağı katkılarla bu hikaye yazılacak" sözlerine yer verdi.

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da EGSİYAD ile sürekli dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, "EGSİYAD yönetiminde bizim arkadaşlarımız da var. Bu dayanışmayı ve birlikteliği önemsiyoruz. Biz de odamızı 20 yıl önce kurarken çok farklı koşulların içindeydik. Şimdiyse Türkiye'nin ve İzmir'in ilk meslek odasıyız. EGSİYAD'ın da böyle bir hikayesi olacağına inanıyorum" dedi.



DERNEĞE KATILAN İSİMLER

ABDÜLKADİR Gök (Mobilya sektörü), Ahmet Kılıç (Emlak), Ahmet Harun Fidancı (İşletmeci), Bilge Güzelolcak (Lojistik), Birkan Kaygısız (Mali Müşavir), Döndü Turgut (Matbaa), Erhan Şentürk (İşletmeci), Furkan Özer (Emlak), Gülçin Okay (Emlak) Hakan Akkoyun (Pazarlama), Hakkı Özkan (Emlak), İdris Yaşar (Tekstil) İdris Aydın (Akaryakıt), Süleyman Ertok (Emlak) İlhami Altuntaş (Akaryakıt), Tarık Pehlivan (Müşavir), Vahap Yılmaz (Mimar)

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