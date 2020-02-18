Altın fiyatları ne kadar? 18 Şubat Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün düştü mü? İşte 18 Şubat Salı altın fiyatları...