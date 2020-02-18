Altın fiyatları ne kadar? 18 Şubat Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün düştü mü? İşte 18 Şubat Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 18 Şubat Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 308,83 TL
SATIŞ: 308,91 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 491,93 TL
SATIŞ: 503,05 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 980,78 TL
SATIŞ: 1.006,11 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.967,71 TL
SATIŞ: 2.006,06 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.038,00 TL
SATIŞ: 2.068,00 TL
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