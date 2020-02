Çözüm odaklı sendika Memur-Sen

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya, sendikanın 4. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde çeşitli hizmet kollarında 256 kazanım elde ettiklerini ifade etti.

Türkiye'de 1995'te kurulan Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) İzmir'de 2001 yılından beri çeşitli hizmet kollarında faaliyetini sürdürüyor. Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No Şube Başkanı Ali Kaya ile sendikanın çalışmaları ve projeleri hakkında konuştuk. Başkan Ali Kaya, Yeni Asır'a çalışmaları, projeleri ve 2020 hedefleriyle ilgili bilgiler verdi. Sendikanın 4. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde çeşitli hizmet kollarında 256 kazanım elde ettiklerini anlatan Kaya, sadece eğitim hizmet kolunda 44 sorunu çözüme ulaştırdıklarını söyledi. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde İzmir'de ise 31 bin sendika üyesi olduğunu belirten Kaya, "Amacımız, memurların çalışma hayatını kolaylaştırmak. Bugüne kadar birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Çözüm odaklı bir sendika olduğumuz için üye sayımız her geçen gün artıyor" diye konuştu.



KAZANIMLAR ELDE ETTİK

Sizi tanıyabilir miyiz? Memur-Sen, İzmir'de 2001'den beri örgütlü olarak faaliyetini sürdürüyor. Ben 2003'ten itibaren sendikadayım. Uzun süre Konak İlçe Başkanlığı, ardından 2 dönem EĞİTİMBİR- SEN yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2018'deki kongrede Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı ve ardından MEMUR-SEN İzmir İl Temsilcilisi seçildim. MEMURSEN Konfederasyonu, tüm hizmet kollarını kapsıyor. Her bir hizmet kolu için çeşitli sendikalarımız çalışanlarımıza hizmet veriyor.

Bugüne kadar hangi sorunları çözdünüz? En önemlisi memur yasasında, sendika görüşmeleri toplu görüşme şeklindeydi. 2001'deki yasada toplu görüşmenin bir bağlayıcılığı yoktu. 2010'da yapılan referanduma ciddi destek verdik. 'Toplu Sözleşmeye

de Toplumsal Sözleşmeye de Evet' diyerek toplu sözleşmenin anayasal bir hak olarak memurlara verilmesini sağladık. Öğretmenlerin nöbet, sınav ücreti, disiplin kurulunda üyenin sendika tarafından temsil edilmesi, taban aylık gibi özlük hakkında birçok kazanım elde ettik. MEMUR-SEN olarak çeşitli hizmet kollarında 256 kazanım elde ederek çalışma hayatının rahatlatılmasını sağladık.

KARİYER OLARAK YÜKSELMELİ

Peki çözüm bekleyen sorunlar var mı? Sözleşmeli öğretmenlik sorunu çözülemedi. Öğretmenlerin iş güvencesi açısından kadrolu olmasını istiyoruz. 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu yok. Öğretmenlerin kariyerlerinin, öğretmen, başöğretmen, uzman öğretmen şeklinde yükselmesini istiyoruz. Çalışanlarımız, yüzde 20'lik vergi dilimi nedeniyle mağdur oluyor. Bu dilimin düşürülmesini istiyoruz. Öğretmenlere yapılan saldırılarla ilgili olaylarda zanlıların tutuklu yargılanmasını istiyoruz.

DESTEK SAĞLIYORUZ

Sosyal sorumluluk projelerinizden bahseder misiniz? Genç Memur-Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokolle yürütülen "Bir Bilen ile Bilge Nesil" projemiz kapsamında, Cemil Meriç'in "Bu Ülke", Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Aliya İzzetbegoviç'in "İslam Deklorasyonu" Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" gibi kültür ve medeniyet değerlerini içeren kitapların öğrencilerimiz tarafından okunmasını sağlıyoruz. Türkiye genelinde yürütülen "Her sınıfın bir yetim kardeşi var" projesiyle her ay yetim çocuklarımıza belirli oranlarda maddi destek veriyoruz.



'AFETZEDELERE YARDIM EDİYORUZ'

İzmir'e özel sosyal projelerinden de bahseden Başkanı Ali Kaya, "İzmir'de çalışanlarımızın kariyer basamaklarını artırmaları amacıyla girdikleri yöneticilik sınavlarına hazırlık için KPSS dershaneleriyle anlaştık. Ayrıca yardım çalışmaları kapsamında İzmir'den Diyarbakır'a 500 ihtiyaç sahibi öğrencinin bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını sağladık. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde afetzedelere yardım ediyoruz. İkili öğretimler İzmir'de sürüyor. Buna yönelik derslik sayılarının arttırılarak ikili eğitimin tamamen bitirilmesini istiyoruz" dedi.



'İZMİR'DE 31 BİN ÜYEMİZ VAR'

İzmir'de toplam 31 bin üyeleri olduğunu da sözlerine ekleyen Başkanı Kaya, "Ayrıca 30 ilçede her hizmet kolunda teşkilatlanmamız var. Her kurumda da bir işyeri temsilcimiz vardır. Üye sayımızda her yıl periyodik bir artış sağlıyoruz. Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde MEMUR-SEN üyesi var. Türkiye'deki en güçlü sendikayız" dedi.



'AÇIGI DA VAR FAZLALIĞI DA'

"izmir'de okul ve öğretmen açığı var mı" diye sorduğumuz Başkan Ali Kaya, "Belli branşlarda çeşitli nedenlerle oluşmuş fazlalıklar, belli branşlarda da ihtiyaçlar var. Bu açıklar ücretli öğretmenlikle karşılanıyor. Açığın ücretli öğretmenlikle değil asıl ihtiyaç olan kadrolu öğretmenlik atamasıyla kapatılmasını istiyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN