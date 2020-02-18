Güvenli gıdada 81 ilde seferberlik başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak” dedi. ALO 174 Gıda Hattı'na son 1 yılda 2 milyon 311 bin 593 şikayet geldiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu aramalardan 672 bin 256 adedi gıda ihbar ve şikayet kapsamında olmuştur." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 81 il ve ilçelerinde toplam 7 bin 4 gıda kontrol görevlisi ile gıdada eş zamanlı denetim seferberliği başlatıldı. 6 gün sürecek seferberlik kapsamında, Ankara'daki denetimleri gerçekleştirecek görevlileri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uğurladı. Pakdemirli, "Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.

"GÖZLERİNİN YAŞINA BAKMAYIZ"

Orman Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, gıda kontrol- denetim görevlileriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, "İlk noktamız, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri olacak. Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Taklit ve tağşişte, cezaların caydırıcı olması için mevzuatta düzenleme yapılması noktasında çalışmalara da başladık. Bugün itibarıyla bakanlığımıza bağlı 39'u akredite olmak üzere 41 laboratuvarımızda gıda analizleri yapılmaktadır" diye konuştu.



Ankara'daki denetimleri gerçekleştirecek görevlileri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uğurladı.

WHATSAPP HATTI OLACAK

"Alo 174 Gıda Hattı'na vatandaşlarımız ihbarlarını iletebiliyor" diyen Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: " Vatandaşlarımızdan ricamız, 'en iyi denetimci tüketicidir' gerçeğinden hareketle 'Alo 174 Gıda Hattı'nı en ufak bir usulsüzlük, uygunsuzluk gördüklerinde aramalarıdır. Hatta yakın zamanda 'WhatsApp' şikayet hattımızı da devreye alacağız."



ALO 174'E 2 MİLYONUN ÜZERİNE ŞİKAYET YAPILDI

'ALO 174 Gıda Hattı'na son 1 yılda 2 milyon 311 bin 593 şikayet geldiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu aramalardan 672 bin 256 adedi gıda ihbar ve şikayet kapsamında olmuştur. Bu başvuruların 670 bin 304 adedini sonuçlandırdık. 51 bin 844 adet cezai işlem uygulandı" dedi.