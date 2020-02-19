Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın bugüne nasıl başladı? sorusu altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Peki gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 19 Şubat Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 505,00 lira, Cumhuriyet altını 2.068,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,97 yükselişle 310,80 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 19 Şubat Çarşamba altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 312,70 TL
SATIŞ: 312,75 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 496,83 TL
SATIŞ: 508,06 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 990,55 TL
SATIŞ: 1.016,12 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.987,30 TL
SATIŞ: 2.026,02 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.060,00 TL
SATIŞ: 2.091,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 19 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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