TOKİ projesinde ilk kura İzmir Karabağlar’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde TOKİ tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde yer alan 221 proje için kura takvimi belirlendi. Bu kapsamda, ilk kura İzmir Karabağlar Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak. Proje kapsamında her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

ANKARA'DA 6 MART'TA

Ankara'da ise 7 projede talep toplanan 4 bin konut için kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor. Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.



Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.