Altın fiyatları ne kadar? 20 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın, çeyrek altın bugüne nasıl başladı? Altın fiyatları düştü mü? İşte 20 Şubat Perşembe altın fiyatları...