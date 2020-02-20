Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın, çeyrek altın bugüne nasıl başladı? Altın fiyatları düştü mü? İşte 20 Şubat Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 509,00 lira, Cumhuriyet altını 2.086,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,87 yükselişle 313,50 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 20 Şubat Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 315,00 TL
SATIŞ: 315,09 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 501,31 TL
SATIŞ: 512,64 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 999,48 TL
SATIŞ: 1.025,28 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.005,23 TL
SATIŞ: 2.044,29 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ 2.078,00 TL
SATIŞ: 2.110,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 20 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.