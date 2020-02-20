‘Altın satışı için gramda 340 TL seviyesini bekleyin'

Yatırımcıların ve vatandaşın en güvenli liman olarak gördüğü altın, Korona virüse bağlı olarak yaşanan gelişmelerle beraber rekor seviyelere yükseldi. Küresel emtia piyasalarında altın, yüzde 0.23 artışla 1,607.40 dolar civarında işlem görürken, Türkiye'de altının gramı 313 TL, çeyreği ise 511 TL civarında seyrediyor. Uzmanlar ise, yaşanan yükselişle beraber bu momentumun bir müddet daha süreceği görüşünde. Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, son günlerde vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında gelen altın fiyatları ile ilgili Yeni Asır Gazetesi'ne değerlendirmede bulundu.

'ASLA VAZGEÇMEYİN'

"Altından asla vazgeçmeyin" diyen İslam Memiş, "Altın son 10 yılda yüzde 426 kazandırarak yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2019 yılında yüzde 34 değer kazanan altın, ocak ayından bu yana yüzde 8 değer kazandı. 291 lira seviyesinden yıla başlayan altının gramı 315 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Vatandaş en çok altın fiyatını merak ediyor. Altın alışı için bekleyen vatandaşlara 300 liraya kadar düşmesini beklemesini ve yükseliş satış için bekleyenlerde 340 seviyelerini beklemelerini tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.

FATİH ŞENDİL