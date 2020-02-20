‘Jet sosyeteyi buraya çekeriz’

Marmaris’teki turizmciler, KKTC’de 46 yıldır kapalı olan Maraş’ta yatırım yapmak istiyor. Bölgenin öz Türk toprağı olduğunu belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “Jet sosyeteyi tekrar buraya çekmek istiyoruz” dedi.

Güney Ege Bölgesi'ndeki turizmciler, KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın, 46 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet şehir' olarak bilinen Maraş'la ilgili "Bizler bölgeyi açarak insanlığa ve ekonomiye hizmet vermek istiyoruz" sözüyle bölgeye yatırım yapmak için harekete geçti. KKTC'nin Maraş Bölgesi'nin öz Türk toprağı olduğunu vurgulayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Maraş Bölgesi'ne talibiz. Burası 1960'ta dünya jet sosyetesi ve İngiliz asilzadelerin gözde merkeziydi. Burayı bizlere verdikleri takdirde, dünyada eşi benzeri olmayan bir turizm şehri yaparak jet sosyeteyi tekrar burayı çekmeyi planlıyoruz" dedi. Turizm Bakanlığı ile de görüştüklerini kaydeden Bülbüloğlu, "KKTC Hükümeti'nin kararına göre harekete geçeceğiz" diye konuştu.



KKTC hükümeti, Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı görüşünde.



AKDENİZ'İN LAS VEGAS'I GİBİYDİ

Maraş'ın 1960'lı yıllarda dünya jet sosyetesi için "Akdeniz'in Las Vegas'ı" olarak bilindiğini belirten Bülent Bülbüloğlu, "1974'ten sonra BM Güvenlik Konseyi kararıyla kapatılmıştı. Maraş'ta 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin %58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat ve 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu" dedi.



Bülent Bülbüloğlu