Milli fırkateyn projesi hızla devam ediyor

MİLGEM konseptinin devamı olarak yürütülen İ sınıfı fırkateyn projesi tüm hızıyla sürüyor. Projenin ilk gemisinin planlanan tarihten önce teslimatı hedefleniyor.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat İkinci, İ sınıfı fırkateyn projesindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci, MİLGEM'in 5'inci gemisinin, İ sınıfı fırkateyn projesi olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, STM ana yükleniciliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığıyla birlikte İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edildiğini belirtti. Ayrıca, projenin hemen hemen Türk savunma sanayiinin tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

"FIRKATEYN SINIFINDAKİ İLK GEMİ OLACAK"

"İ sınıfı fırkateyn, yerlilik oranı en yüksek, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği en büyük milli savaş gemisi ve fırkateyn sınıfındaki ilk gemi olacak. Türk Deniz Kuvvetlerine en kısa sürede teslim edilecek" diyen İkinci, böylesine önemli ve ilkleri barındıran bir projede ana yüklenici alarak görev almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

Geminin bir an önce teslimiyle ilgili çok yoğun çalışma içerisinde olduklarını anlatan İkinci, şunları söyledi:

"Geminin inşasıyla ilgili faaliyetler tam gaz devam ediyor. Son olarak ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan iş ortaklığı ile savaş sistemleriyle ilgili sözleşme imzaladık. Böylece silah sistemlerinin teslim edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Gemimizin silah sistemleri, mühimmatları, hava savunma kısmı da dahil olmak üzere milli imkanlarla gerçekleştirilmiş olacak.

Türkiye'nin içinde bulunduğu hassasiyetleri, bölgedeki gergin durumu da göz önüne alarak, savunma sanayimizdeki diğer firmalarla beraber geminin bir an önce Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesiyle ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gemi, üzerindeki silah sistemleri ve yerlilik oranıyla çok ciddi bir örnek teşkil edecek ve Türk savunma sanayiinin en üst noktada katma değer üreten platformu olarak gurur kaynağı olacak."

İNŞASI DEVAM EDİYOR

Projede, STM ana yükleniciliğinde ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN'ın katkılarıyla Türk savunma sanayiinin en uç noktasındaki ürünün ortaya çıkarılacağını söyleyen Murat İkinci, "İ sınıfı fırkateynin, Akdeniz'deki durum başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetlerine çok ciddi güç katacağını değerlendiriyoruz" dedi.

İkinci, proje takvimine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geminin teslimini planlananın öncesine çekmekle ilgili çok yoğun çaba içerisindeyiz. İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşası devam ediyor. Silah sistemlerinin de üzerinde yer aldığı ana kritik sistemlerinin yapılmasına başlanmıştı, bunlar hızlanacak. Savunma sanayiindeki topyekun iş birliğiyle kısa sürede denize indirip hızla kullanıma sunacağız. Çalışmalar planlandığı gibi yolunda devam ediyor."

"TÜRKİYE, SAVAŞ GEMİSİ ALANINDAKİ KABİLİYETLERİNİ BİR ÜST NOKTAYA TAŞIYACAK"

İlk geminin teslim edilmesinden ziyade bundan sonra inşa edilmesi planlanan gemilerin de hızlı şekilde Türk Deniz Kuvvetlerine teslimi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan İkinci, "Bir geminin inşası için sözleşme imzaladık. Bundan sonraki gemilere ilişkin planlama Savunma Sanayii Başkanlığımız tarafından yapılıyor" dedi.

Proje kapsamında, savaş yönetim sistemi yanında Atmaca füzesi başta olmak üzere silahlarının birçoğu yerli üretilen komple bir savaş gemisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini belirten STM Genel Müdürü Murat İkinci, "Bu, dünyada çok az ülkenin yapabildiği bir kabiliyet. Türkiye, bu anlamda deniz tarafında savaş gemisi alanındaki kabiliyetlerini bir üst noktaya taşımış olacak" dedi.