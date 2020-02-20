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’in yatırımı tedarikçileri de çekecek”

“Volkswagen’in yatırımı tedarikçileri de çekecek”
Giriş Tarihi: 20.2.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimcilere yaptığı 'zaman yatırım zamanıdır' çağrısına otomotiv sektöründen destek geldi. Volkswagen firmasının Manisa'ya gelmesini bekleyen otomotivciler, yatırımın geri çekildiği söylentilerine karşın, dünya devi imalatçı firmanın İzmir Limanı'ndan yer tahsisi yapmasıyla rahat bir nefes aldı. Bu yatırımın tüm bölgeyi olumlu etkileyeceğini belirten EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay, "Uzun süredir Manisa'ya yatırım yapması için Volkswagen firması bekleniyor. Volkswagen İzmir Limanı'ndan büyük bir bölgeyi tahsis etmiş. Bu durum yatırıma devam edecekleri anlamına geliyor. Volkswagen Türkiye'deki ilk yatırımı yapmak için bölgemizi seçti. Bu bizim için bir şans. Bu yatırımın ardından tedarikçi yatırımları olacaktır. Burada bir imalatçı firmanın yatırım yapması imalatçıya tedarik sağlayan firmaların da buraya gelmesini tetikleyecektir" dedi. İzmir Serbest Bölgesi'nin de firmalara yatırım amacıyla büyük destek verdiğini söyleyen Akkalay, serbest bölgelerin çoğaltılarak yatırımcılara verilen teşviklerin artırılmasını istedi.

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