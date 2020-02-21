Gıdalardaki trans yağa sınırlama getiriliyor

Gıdada halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca, sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini ifade etti. Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarının altını çizen Bakan Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

YÖNETMELİK MART'TA

"Düzenlemeyle, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği; toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek."



UYGULAMADA AB'DEN 3 AY ÖNDEYİZ

Bakan Pakdemirli, yönetmeliğin, Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde hazırlandığını ifade ederek, Avrupa Birliği'nde konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla trans yağ kısıtlamasını AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.

OBEZİTEDEN KANSERE PEK ÇOK ZARARI VAR

Trans yağlar; sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu oluşan yağlardır. Doğada bulunmayan bu sentetik yağ asitlerini insan vücudu tanıyamaz. Trans yağlar, yağların çok yüksek sıcaklıklarda ısıtılması veya defalarca kullanılması sonucu da ortaya çıkabilir. Trans yağ tüketimi kötü kolesterolü yükseltip iyi kolesterolü azalttığından, kalp hastalığı riskini de artırır. Kanser, obezite, zayıf bağışıklık, insülin direnci ve karaciğer fonksiyon bozuklukları zararları arasındadır. Ayrıca üreme sistemini de etkiler ve gebelerde düşük doğum ağırlığına sebep olur. Bisküvi, kraker, kek, çikolata ve gofret gibi hazır gıdalar ve kızartmalarda bulunur. Hamur işlerine katılan yağların trans yağ içermesi de mümkündür. Evlerde hazırlanan yemeklerde kullanılan margarin ve katı yağlarda da trans yağlar bulunabilir