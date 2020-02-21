Su satıcılığından sanayiciliğe

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde etiket üretimi yapan Turkuaz Baskı Çözümleri fabrikasının sahibi 60 yaşındaki Ramazan Koçyiğit, 'Nereden nereye' denilebilecek bir başarı hikayesinin kahramanı.

2 kız babası Ramazan Koçyiğit, Konya'da maddi durumu iyi olmayan bir ailenin 4 çocuğundan biriydi. Dağların arasında adı gibi görünmez olan Görünmez Köyü'nde dünyaya geldi, babası çocukları okuyabilsin diye Ankara'ya göç etti. Koçyiğit'in içinde hep bir resim sevdası vardı, köyünde buz tutan derenin üstündeki şekilleri seyrederek onlara anlamlar yüklüyordu. Ankara'da da okul kitaplarını alabilmek için sokaklarda su satıyor, zabıtalar tarafından kovalanıyordu. O günlerde başlayan mücadele hırsı, Ramazan Koçyiğit'i bugünlere taşıdı.

ÖĞRETMEN OLACAKTI

Hukukçu olmayı hedefleyen Ramazan Koçyiğit, kaderinin de yönlendirmesiyle Buca Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümü'nü kazandı. İzmir'de üniversite okuyan Koçyiğit, "Üniversite hayatımı sürdürürken bir taraftan çalışmak zorundaydım. Yani şanslı doğanlardan biri değildim. Bir taraftan tabela yazarak, grafik atölyesinde çalışarak üniversiteyi bitirmeye çalışıyordum. Okulu bitirdikten sonra yaşadıklarım beni öğretmen olmaya yöneltti. Tayinim Kars Posof'a çıktı, orada tam 1 yıl resim öğretmenliği yaptım. Bürokrasi beni çok sıktı, 1 yıl sonra istifa ettim. İzmir'e geldim ve iki ortağımla birlikte kendi işimizi kurduk. O zamanlar Kemeraltı'nda 40 metrekareye yakın bir alanda grafik tasarım ve ambalaj sektörüne yönelik ürünler yapıyorduk. Matbaa sektöründe hızla büyümeye başladık. Ortaklarla yollarımız ayrıldı, Turkuaz Baskı Çözümlerini kurdum. Teknolojinin ve bilgisayarın yaygınlaşmasıyla birlikte ofis matbaacılığı hacmi düştü, bir değişim süreci yaşandı. O dönemde etiket sektörüne adım attık. Şu anda Manisa'da 3 bin 500 metrekare alanda etiket üretimi yapıyoruz" diye konuştu.



Koçyiğit, "Babam seyyar satıcılık yapıyordu, benim ticari hayatım ilkokulda başladı. O günlerden bu günlere geldim" dedi.

EN ÜST KALİTE ÜRETİM

Modern makineler ile üretim yaptıklarını ve dijital baskı tekniğini kullandıklarını anlatan Koçyiğit, ürün çeşitliliğine yöneldiklerini ve diğer rakiplerinden ayrılan noktalarının kaliteli ürün üretmek olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Sürekli yenilik peşinde koşuyoruz. Şu an firmamız ayaktaysa ürün çeşitliliğinden dolayıdır. A kalite etiket ürünleri üretiyoruz. Özel üretimler yapıyoruz, milyon metrekare kapasitemiz var ancak talebe göre sorunu çözen bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

HAYAL KURMAYI ÖĞRETELİM

Sevdiği bir işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Koçyiğit, gençlerin de iş hayatında başarılı olabilmesi için hayal kurmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Sıfırın altından, kirayı borç alarak işine başlayan Ramazan Koçyiğit, "Gençlere hayal kurmayı öğretmeliyiz. Kendi eğitimimle ilgili bir işi yapmak bana çok ciddi bir avantaj yarattı. Müşteri ile birbirimizi doğru anlıyoruz. Gençler artık hayal kurmuyor, onlara hayal kurmayı öğretmeliyiz. Ben sıfırın altından kirayı borç alarak mesleğime başladım, şu anda fabrikam var. Hayal kurup hedef koymak gerekiyor. Hayal kurmayı bilmeyen ülkelerde üretim olmaz" açıklamasını yaptı.



Turkuaz Baskı Çözümleri'nin ikinci nesil temsilcisi de Ramazan Koçyiğit'in kızı Gökçe Su Koçyiğit olacak. Gökçe Su Koçyiğit, işi yerinde öğrenerek babasının 33 yıllık emeğini geleceğe taşıyacak.

Konya'nın Görünmez Köyü'nde doğan, sokaklarda su satarak büyüyen Ramazan Koçyiğit, çalışma hırsıyla sanayici oldu ve marka etiketlerini üreten Turkuaz Baskı Çözümleri fabrikasını kurdu.



MÜŞTERİLERİ ULUSLARARASI FİRMALAR

Turkuaz Baskı Çözümleri firmasının kurumsal firmalarla çalıştığını dile getiren Ramazan Koçyiğit, müşterilerinin genellikle uluslararası firmalar olduğunu ifade etti. Koçyiğit, "Çalıştığımız firmalar arasında patron şirketi yok denecek kadar az. İşini profesyonel yapan, büyük firmalar bizim müşteri portföyümüzü oluşturuyor. Müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde yerine getiriyoruz" diye konuştu.



Ramazan Koçyiğit, azim dolu hayatında bir başarı hikayesi yazdı.



ÜRETİM VE MAKİNELEŞMEYE DESTEK ÇAĞRISI

Ülkesine üretimle katma değer sağlamak için çalışan Ramazan Koçyiğit, sanayiciye daha çok destek verilmesini istedi. Kullandıkları makinelerin çoğunun İsrail ve diğer ülkelerden olduğunu açıklayan Koçyiğit, "Kullandığımız makineler 24 saat aldığımız ülkeye bağlı. Kafası bozulursa makineyi oradan kapatır. Biz makine üreterek ülkemizi geliştirmeliyiz. İstediği anda bizi çalışamaz hale getirmesini daha üst makineler üreterek engellemeliyiz. Türkiye'de bunlar yapılır, ancak desteklenmeli" dedi.



RESİM AŞKINDAN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Ramazan Koçyiğit, fabrikasında etiket üretimi yapsa da resim aşkından hiç vazgeçmedi. Resim atölyesi de olan Koçyiğit, yaptığı tablolarla fabrikasının duvarlarını süsledi. İşçiler adeta bir sanat atölyesinin içinde çalışma imkanına kavuştu. Koçyiğit aynı zamanda çok duyarlı bir hayvansever. Sanayi bölgesinin içindeki sokak köpeklerini de fabrikasının bahçesinde besliyor. Sokak köpekleri de Koçyiğit'e sevgisini gösteriyor.

NERMİN UÇTU