THY, Portekiz'de dünya devlerin geride bıraktı; 300 bin yolcu ile rekora uçacak

Türk Hava Yolları(THY) Portekiz pazarında bu yıl 300 bin yolcu ile rekor kıracak. Geçtiğimiz yıl Portekiz hatlarında 285 bin yolcu taşıyan THY; Asya, Uzakdoğu, Ortadoğu ile Portekiz arasında İstanbul aktarmalı kendi segmentinde en çok yolcu taşımasıyla British Airways, KLM, Lufthansa gibi dünya devlerini geride bıraktı.

THY Porto Müdürü Ahmet Faruk Şahiner, "Yabancı havayollarında Porto'da kendi segmentimizde ilk sıradayız. Sörf için Asya'dan Porto'ya gelenlerin de birçoğu bizimle uçuyor. Bizim Porto'ya uçuşlara başlamamızın ardından iki ülke arasında ticaret hacmi de sürekli artış eğiliminde" dedi.

Türk Hava Yolları, Avrupa'nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan Portekiz'e taşıdığı yolcu sayısıyla bu yıl rekor kıracak. THY, 2005 yılında Portekiz'de Lizbon'a, Porto'ya ise 30 Nisan 2015 tarihinde uçmaya başladı.THY, karşılıklı olarak Porto'ya haftada 4 sefer gerçekleştirirken artan taleple birlikte kısa sürede sefer sayısını artırdı. Yaz tarifesinde karşılıklı haftalık 10 sefer, kış tarifesinde ise 7 sefer gerçekleştiren THY, 2019 yılında Porto hattında yüzde 14 artış ile yaklaşık 91 bin yolcu taşıdı. Milli hava yolu şirketi, 2020 yılında bu sayıyı artarak 100 binin üzerinde yolcu taşımayı hedefliyor.



BU YIL YOLCU SAYISI 300 BİNE ULAŞACAK

Türk Hava Yolları, 2019 yılında Portekiz'de (Lizbon ve Porto birlikte) toplam yolcu sayısının 285 bin 908 olmasıyla 2005 yılından bu yana en yüksek yolcu sayısına ulaştı.Portekiz pazarında bu yıl ise 300 bin yolcu sayısına ulaşması beklenen THY tüm zamanların rekorunu kıracak. Türk Hava Yolları Porto Müdürü Ahmet Faruk Şahiner, yolcuların en önemli kısmının transit yolculardan oluştuğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Doluluk oranlarımız yüzde 80'lere ulaştı. İstanbul üzerinden aktarmalı olarak farklı destinasyonlardan Porto'ya gelen ya da farklı destinasyonlara yolculuklarına devam eden yolcularımızdır.Yolcularımızın yüzde 60'ı transit, yüzde 40'ı ise Türkiye çıkışlı yolculardan oluşuyor. Türkiye'den turistik amaçla Porto'ya gelen vatandaşlarımızın dışında Güney Kore, Çin, Japonya, Tayvan, Hong Kong, Malezya başta olmak üzere Uzak Doğu - Asya ülkelerinden, İsrail, Lübnan, Beyrut ve Ürdün başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden bunun dışında Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Güney Afrika gibi dünyanın birçok noktasından turistleri taşıyoruz ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır.Kendi segmentinde şirketimiz, Uzakdoğu, Asya, Ortadoğu ile Porto arasında en çok yolcu taşıyan havayolu"



SÖRF YAPMAK İÇİN GELENLERİN BİRÇOĞU THY İLE UÇUYOR

Sörf için Asya'dan da gelenler olduğunu ve bunların birçoğunun THY'yi tercih ettiğini dile getiren Şahiner, "Sörf aletlerini seçilmiş destinasyonlardan ücretsiz taşıyoruz. Son birkaç yıldır buraya golf oynamaya gelenler de var. Türk Hava Yolları olarak bu sene biz de kendi amatör golf turnuvamıza Porto'yu dahil ediyoruz. Bilet fiyatlarımız da çok uygun. Buradan başka noktalara seyahatlerde mesafelere bakıldığında çok makul fiyatlarla sağlıyoruz. Şu an bir kampanya yaptık. Türkiye'den buraya 189 avroya bilet satışı yapıyoruz. Normalde ortalama 250-300 avroya bilet bulunabilir. 2019'da Türkiye'ye giden Portekizli sayısında artış yaşadık. Bu sene bunun daha da artacağınız görüyoruz. Talep var. Portekizli yolcunun Türkiye'ye gitmesinde geçen yıla göre yüzde 35'lik bir artış var" dedi.



ÜCETSİZ KONAKLAMA İLE İSTANBUL'U KEŞFEDİYORLAR

Uçuşlarda Türk Hava Yolları'nın, İstanbul'da 20 saati aşan bağlantılı uçuşu olan transit yolcuları için ücretsiz konaklama hizmeti 'stopover'(duraklama) uygulamasından da yararlananlar olduğunu söyleyen Şahiner, "Portekizliler de bu uygulamadan yararlanıyor. Portekiz'den çıkışlı, yani buradan seyahatine başlıyor ve gideceği yere varmadan önce İstanbul'da konaklıyor.Bir günlük konaklamanın ardından sonra seyahatine devam ediyor. Hem konaklamasını sağlıyoruz, hem İstanbul'da turunu sağlıyoruz. Türkiye'yi tanıyarak uçuyorlar. İstanbul ve Antalya Portekizliler için de popüler destinasyonlar. Portekizliler Kapadokya'yı çok seviyor. Hatta İstanbul ile bilinirlik anlamında kafa kafaya yarışır diyebilirim Kapadokya için… İnanç turizmi açısından İzmir önemli bir nokta. Yeni yeni güney'e inmeye başladılar. Değişik yerlere gidiyorlar. Urfa, Hatay gibi bölgelere geçiyorlar. Kapadokya'ya İstanbul-Nevşehir veya Kayseri üzerinden ulaşılıyor. Kapadokya çok sevilen ve beğenilen bir yer. İstanbul Havalimanı içinde güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok beğeniliyor. Yeni havalimanını çok ferah buluyorlar. Özellikle transit yolcularımız orada zaman geçirmekten çok memnun" diye konuştu.



"UÇUŞLAR İLE TİCARET HACMİ DE ARTTI"

Geçtiğimiz yıl da Porto'ya kargo seferi başlattıklarını ve ticaret hacminin de uçuşlar sayesinde arttığını ifade eden Türk Hava Yolları Porto Müdürü Ahmet Faruk Şahiner, "Haftada bir gün kargo seferimiz var Porto'ya. Bu potansiyel var. Türkiye'den belli bir ticaret hacmimiz var ama bizim kargo uçağımızda genelde Asya'dan getirdiğimiz ürünler. Aslında burası balıkçılık anlamında gelişmiş bir ülke. Balık ürünleri var. Ancak Otomotiv parçalarının satışları daha önde. Portekiz'den çıkışlarda ise ağırlıklı olarak kağıt ve kağıt ürünleri çünkü Porto'nun üçte biri orman. Bizim Porto'ya uçuşlara başlamamızın ardından ticaret de sürekli artış eğiliminde. Uçağımız dar gövde olsa da her gün düzenli olarak kargo taşıması yapıyoruz. Uzun vadede Porto'da geniş gövdeli uçakları görebiliriz. 5 yıl içinde yaz tarifesinin günde 2'ye çıkabileceğini düşünüyorum. Kış tarifesinde ise 7 olan seferi 10 yapmak için planlama yaparız" şeklinde konuştu.



ŞEHİR MERKEZİ UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Porto şehir merkezi UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor. Şehrin 2020'de 2 milyonun üzerinde turisti ağırlaması beklenirken, bölgeyi en çok ABD'liler ve Fransızlar ziyaret ediyor. En yakın komşularından İspanya'dan ise günlük geçişler dahi yapılıyor. Tarihi ve kültürel geçmişiyle, 'eski' yapıları şehrin çeşitli noktalarına yayılan Porto da modern mimariler de dikkat çekiyor. Şehrin turizmde gelecek planları doğrultusunda ise altyapı yatırımları artırılırken, özellikle otel yapımları arka arkaya geliyor. Bu kapsamda pek çok tarihi yapı da renovasyon ile otele dönüştürülüyor.Atlas Okyanusu'na kıyısıyla dikkat çeken şehrin iki kanadını ayıran Douro nehri üstündeki köprüler ise Porto'nun önemli simgelerinden. '6 köprü turu' olarak adlandırılan bu nehir gezilerine çok sayıda turist katılıyor. Porto şehir merkezinin nüfusu yaklaşık 240 bin iken metropolitan alanda nüfus 2.4 milyon olmasıyla Lizbon'dan sonra ülkenin en büyük şehri.

DHA