Türkiye, Avrupa 6'ncısı oldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını, Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısında yüzde 12,2 artış yaşandığını belirterek turizm gelirlerinde Türkiye'nin Avrupa 6'ncısı olduğunu bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile turizmin stratejik sektör ilan edildiğini ve devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla turizmin gelişmesi için yoğun bir çalışma sürecine girdiğini söyledi.



Turizmde 50 milyon olan ziyaretçi sayısı beklentisinin 75 milyon, 50 milyar dolar gelir beklentisinin de 65 milyar dolar olarak revize edildiğini hatırlatan Alpaslan, 2019'da 51,7 milyon ziyaretçi ağırlandığını, 34,5 milyar dolar gelir elde edildiğini bildirdi.



Alpaslan, geçen sene turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını vurgulayarak, "Türkiye'yi 45,1 milyon yabancı, 6,7 milyon yurt dışında ikamet eden vatandaşımız ziyaret etti. Ziyaretçi sayısındaki artış 2018'e oranla geçtiğimiz yıl yüzde 12,2 olarak gerçekleşti." diye konuştu.



Dünya Turizm Örgütü verilerinin de 2018'de Türkiye'yi en çok ziyaretçi alan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı, Avrupa 4'üncüsü olarak gösterdiğini belirten Alpaslan, "Turizm gelirlerinde ise dünyada 15'inci, Avrupa'da da 6'ncı sıradayız." bilgisini verdi.



Alpaslan, 2019'a ait diğer ülkelerin turizm istatistiklerinin henüz netleşmediğini dile getirerek, "Kesin sıralama belli olmamakla birlikte eldeki veriler, ülkemizin en çok ziyaretçi çeken ülkeler sıralamasındaki yerini koruyacağını ve bu başarıyı ilerleyen yıllarda artırarak devam ettireceğini göstermektedir." dedi.



"GOLF VE KRUVAZİYER TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNEM VERİLİYOR"



Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, turizmi tüm yıla yayacak politikalar ürettiğini, golf ve kruvaziyer gibi yüksek gelir sağlayan turizm türlerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Planlama çalışmalarımızı da bu doğrultuda büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Antalya-Manavgat bölgesinde ve 2019'da Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen Çeşme bölgesinde yeni golf sahaları, nitelikli spor tesisleri, sağlık, kültür, sanat merkezleri ve Ege bölgesinin en büyük müzesi gibi pek çok turizm türünü barındıran projelerimiz bulunuyor.



Planlama ve turizm yatırımlarına kamu taşınmazlarının tahsisi çalışmalarımız kapsamında ise İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Antalya ve Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi de yer alıyor."



TANITIM STRATEJİSİNDE DEĞİŞİKLİK



Alpaslan, tanıtım stratejisinde de değişikliğe gidildiğini belirterek, bu yıldan itibaren turizmde ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçildiğini söyledi. Alpaslan, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız ile turizm gelirlerinin yüksek olduğu diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de tanıtım artık devlet ve özel sektör tarafından birlikte yapılacak." dedi.



Bu yeni sistem sayesinde tanıtım yaptıkça turizm gelirinin artacağını, gelirler arttıkça da tanıtım bütçesi büyüyeceğini vurgulayan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Markalaşma ve bunun sonucunda münferit rezervasyonların artması amacımız doğrultusunda tanıtımı, tarifeli seferleri, teknolojiyi ve çağa uygun yeni iletişim sistemlerini etkin olarak kullanıyoruz. Uzak destinasyonlardan gelen yolcu trafiğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.



Türkiye'deki birbirine yakın kültürel, arkeolojik ve gastronomi değerleri ile ön plana çıkan şehirlerimizi tanıtmak üzere gruplandırıyoruz. Böylece, daha fazla gezilecek yer alternatifi vererek kalış süresini uzatacağız. Özellikle deniz-kum-güneş turizmi ile ön plana çıkan bölgelerin tarih, sanat, arkeoloji, gastronomi ve kültürel özelliklerini de şehrin yaşam tarzı haline getirip, turizm ürünlerimizi çeşitlendirip zenginleştiriyoruz."



"İZMİR, BİSİKLET TURİZMİ KAPSAMINDA EUROVELO 8'E DAHİL OLDU"



Alpaslan, İzmir bölgesinin bisiklet turizmi kapsamında geçen yıl EuroVelo 8 Akdeniz Rotası'na dahil olduğunu bildirerek, "EuroVelo kapsamında bulunan bisiklet ağlarının uzatılarak geliştirilmesi ile Türkiye genelindeki bisiklet yollarının yaygınlaştırılması için ilgili kurumlar ve diğer paydaşlarla da eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Bisiklet dostu otel sayısının artırılması için gerekli mevzuat çalışmalarını da yürütüyoruz." ifadesini kullandı.



Bu yılın "Türk Mutfağı Tematik Yılı" olarak değerlendirildiğine de işaret eden Alpaslan, hazırlanacak Gastronomi Eylem Planı ile Türk mutfağının tanıtımının ulusal ve uluslararası tüm platformlarda yoğunlaştırılacağına işaret etti.



Türkiye'nin yalnızca Türk mutfağı ile değil kaliteli uluslararası mutfakların da sunulduğu bir gastronomi ülkesi olarak tanıtılacağına dikkati çeken Alpaslan, "Ayrıca Michelin gibi uluslararası standart belirleyen rehberler ve yıldızlı şeflerle iş birliğine gidilerek, Türk yemeklerinin tanıtımının yapılacağı yurt dışı ve yurt içi etkinlikler de düzenleyeceğiz." dedi.



Alpaslan, şehirlerin markalaşmasını desteklemek amacıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ve Avrupa Konseyi Kültür Rotaları gibi uluslararası tescillenmiş değerlerin artırılması için de çalıştıklarını vurguladı.



2020'nin "Patara Yılı" olarak belirlendiğini de hatırlatan Alpaslan, bu tür ana temalarla kültürel zenginliklerin daha güçlü olarak dünyaya tanıtıldığını kaydetti.



Alpaslan, yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışında yoğun kültürel diplomasi faaliyetleri yürüteceğini sözlerine ekledi.



AA