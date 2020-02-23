Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan G-20 paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen G-20 Finans Bakanları Toplantısıyla ilgili paylaşım yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen G-20 Finans Bakanları Toplantısıyla ilgili paylaşım yaptı.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Riyad'da düzenlenen G-20 Finans Bakanları Toplantısında küresel ekonomi gündemiyle ilgili görüşlerimizi paylaştık. G. Kore Başbakan Yrd. Sn. Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ekonomik işbirliğimiz ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.
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