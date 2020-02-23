Türkiye’nin 475 tescilli ürünü var

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Derya Nizam Bilgiç'in yaptığı "coğrafi işaret ve kooperatifleşme" konulu kır sosyolojisi çalışması, Türkiye'nin tescil sürecindeki özgün lezzetlerini yakın planda inceliyor. Çalışma verilerine göre, Avrupa Birliği'nden (AB) bugüne kadar Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı ve Aydın inciri için coğrafi tescil işareti olan Türkiye'nin, yurt içinde de üzümden dondurmaya, ekmekten çam balına kadar 475 ürünü "menşe ya da mahreç işareti" taşıyor.

ÜRÜNÜN FİYATINI ARTIRIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, ürünlerin fiyatını yüzde 500 artırdığı öngörülen coğrafi işaret için Türkiye'deki 461 ürünün Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurusu da sonuç bekliyor. Coğrafi işaret tescili listesinde Şanlıurfa, biber, haşhaş kebabı, kıymalı söğürme, üzlemeli pilav, yumurtalı köfte, zerde ve içli köfte gibi 29 ürünü ile yer alıyor. Listenin 2'nci sırasında da baklava, katmer, kurabiye, sıkma peynir, yuvalama, Nizip zeytinyağı, tırnaklı pide, Antep şiveydizi, meyan şerbeti gibi 25 tescilli ürünün kaynağı olan Gaziantep bulunuyor. Bergama kozak çam fıstığı, Ege inciri, İzmir kumrusu, lokma, şambali, sakız enginarı, Kavacık üzümü, Ödemiş patatesi gibi 18 farklı lezzeti barındıran İzmir de listenin 3'üncü sırasını elinde bulunduruyor.