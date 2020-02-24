Aydın tarımına 4 milyarlık destek

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti hükümetinin 17 yılda Aydın tarımına 4 milyar liralık destek verdiğini açıkladı. Özmen, "Son 12 yılda Kırsal Kalkınma için Aydın'a 93,9 milyon TL hibe desteği verdik. Bu hibelerle Aydın'da 238 yeni tarımsal sanayi tesisi kurduk, 3 bin 580 kişiye istihdam sağladık. Ayrıca, 47 damla ve yağmurlama sulama tesisi kurduk.16 yılda Aydın'da hayvancılık desteğini 52.2 kat arttırdık. toplam 886.8 milyon TL hayvancılık desteği verdik" dedi.



Son 16 yılda Aydın'da 455 bin 200 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirten Özmen, "Böylece çiftçilerimize yıllık 468,8 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 209 bin 200 dekarlık Aydın Ovası Sulaması'nı tamamlayarak 2009 yılında hizmete aldık. Önümüzdeki dönemde, tarım ve hayvancılık alanında önemli yatırımlar hayata geçecek. Yatırım ve desteklerle Aydın büyümeye devam edecek. Aydın için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MEHMET KAVAS