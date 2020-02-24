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internette 560 tl’yi gördü!

Çeyrek altın internette 560 tl’yi gördü!
Giriş Tarihi: 24.2.2020

Geçtiğimiz hafta başından bu yana altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, internetteki satış fiyatları uçtu. Piyasada 528 liradan işlem gören çeyrek altının fiyatı internette 560 liraya kadar yükseldi.

Çin'deki korona virüsü nedeniyle altın fiyatları her geçen gün rekor üstüne rekor kırıyor. Hafta başında 500 lira civarında işlem gören çeyrek altının fiyatı 528 TL seviyesine kadar çıktı. İnternette ise bu rakam 560'ları buldu. İnternetteki altın satış fiyatlarının ilk kez bu kadar yükseldiğini belirten uzmanlar, bu durumun altın piyasasındaki oynaklıktan kaynaklandığını ve bazı firmaların zarar riskini göze alamadığından fiyatları bu denli yukarı çektiğini söyledi. İnternetten altın satan firmalar daha önce piyasanın 5-10 TL altında satış yapıyordu.

MAKAS AÇILIYOR
Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Gözümüz kulağımız korona virüsünde. Piyasayı çok fazla tedirgin ediyor" ifadelerini kullandı. Altın fiyatının an be an değiştiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, "Satıcı, sattığı ürünün eline geçen parayla yerine koyamayacağını hissettiği anda alış-satış fiyatı arasındaki makası açıyor" dedi.

"PAKET BOŞ BİLE ÇIKABİLİR!"
İnternetten altın almanın tüketiciler açısından riskli bir durum olduğunu hatırlatan Ağaoğlu," Tüketici paketi açtığında içi boş çıkabilir. İçinde sahte altın çıkabilir, gramajı eksik olabilir. Böyle bir durumda tüketicinin hak araması oldukça güçleşecektir" ifadelerini kullandı.

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