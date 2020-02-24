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turizminde umudu

Fethiye turizminde Galata Port umudu
Giriş Tarihi: 24.2.2020

İstanbul'daki Galata Port'un tadilatta olması nedeni ile geçtiğimiz yıl kruvaziyer gemilerin Fethiye'ye uğramadığını belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, "Bu tadilat bitiyor. Bu yıl Galata Port'a uğrayacak gemiler mutlaka Fethiye'de uğrayacaktır umudundayım" dedi. Arıkan, "Kruvaziyer iskelesi için çalıştaylar yaptık ve karayollarının olduğu yerin en doğru yer olduğu yönünde karar kılındı. Gemilerin yanaşabilmesi için en az 10 metre derinlik olması lazım. Bunun içinde epey bir kazı çalışması yapılması lazım. Bu yapıldıktan sonra Fethiye'de kruvaziyer gemi işletmeciliği için bir sürü firma birbiriyle yarışır" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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